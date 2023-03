Imperia, dalla Regione 7 milioni e mezzo per la variante di via Agnesi e la passeggiata del Prino (Video)

Ammontano a 7,6 milioni di euro le risorse del Fondo Strategico Regionale stanziate per interventi finanziati infrastrutturali e di rigenerazione urbana. In particolare, 6,1 milioni sono destinati alla costruzione di un bypass stradale per evitare il transito dei mezzi nel centro cittadino, mentre un milione e 520mila euro serviranno per la riqualificazione del Lungomare Cristoforo Colombo in Borgo Prino .

“Con il Fondo strategico regionale abbiamo stanziato investimenti rilevanti per promuovere la sicurezza del territorio e la riqualificazione degli ambienti urbani: queste risorse – dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – serviranno a portare a termine opere infrastrutturali e di rigenerazione urbana molto attese dai cittadini, con un contributo da parte di Regione Liguria di quasi 8 milioni, cifra che sale a oltre 9 prendendo in considerazione l’intero Imperiese. Investimenti che non sono mancati nemmeno in passato: pensiamo alla riqualificazione di piazza Dante e via Bonfante, oppure ancora i lavori per piazza Roma a Porto Maurizio. Risultati – continua il presidente - che arrivano anche grazie ad un grande lavoro di coordinamento e collaborazione tra Regione Liguria e gli enti locali, reso possibile dalla sinergia tra gli assessorati regionali e con le amministrazioni comunali coinvolte”.

“Sono soldi spesi bene – ha detto il Sindaco, Claudio Scajola - perché il problema è sempre lo stesso: progetti di qualità-prezzo, investimento con una cifra notevole ma con una utilità maggiore al costo. Riusciamo a fare una variante al centro di Oneglia, significativo per la viabilità ma anche quello in una zona turistica importante, per far passare la ciclabile e pedonalizzabile una delle passeggiate più belle della città”.

“Sono decisamente soddisfatto – commenta l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola – per lo stanziamento da quasi 1,6 milioni di euro per Borgo Prino. Si tratta di una zona strategica a livello turistico, che necessita di un’importante riqualificazione: da anni, gli abitanti e i commercianti del borgo attendono che finalmente si possa realizzare una nuova passeggiata. Il Comune di Imperia ha presentato un progetto importante e noi, come Regione Liguria, siamo orgogliosi di averlo potuto sostenere e finanziare attraverso il Fondo Strategico. Presto il Prino e tutta la città di Imperia – continua l’assessore Scajola - avranno una bellissima passeggiata. Questo interventi di riqualificazione urbana si vanno ad aggiungere ai finanziamenti che abbiamo già stanziato come Regione Liguria per importanti riqualificazioni urbane, da piazza Dante a piazza Roma, alla tanto attesa da famiglie e bambini riqualificazione di largo Ghiglia. Un lavoro sinergico con il Comune di Imperia, nell’interesse della comunità e dei cittadini”.