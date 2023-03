Autotrasporto: pratiche auto e autoscuole, i bandi per avere idoneità e abilitazione sul sito della Provincia

Sono stati pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia i bandi per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola, dell’idoneità professionale di autotrasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone, dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Le domande devono essere presentate entro le ore 12,30 di venerdì 28 aprile. La novità principale riguarda le sessioni di esame: le prove (le date devono essere ancora fissate) si terranno a Imperia e non più a Savona come è successo negli ultimi anni: "Abbiamo voluto così eliminare i disagi per chi vuole sostenere gli esami" commenta il Presidente Claudio Scajola.