Bordighera: giovedì Consiglio comunale, saranno tre le Interpellanze presentate da Giuseppe Trucchi

Nei prossimi giorni si svolgerà a Bordighera il Consiglio Comunale che, probabilmente, sarà l'ultimo prima delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio.

“Ho ritenuto opportuno depositare tre interpellanze al Sindaco Ingenito – evidenzia il Consigliere di opposizione Giuseppe Trucchi - per fare il punto su alcuni argomenti non risolti dalla attuale Amministrazione. La prima interpellanza riguarda il contratto relativo alla privatizzazione dell'Ospedale Saint Charles che io avevo recentemente chiesto di poter visionare. Da quanto appreso dagli uffici comunali non esiste agli atti della nostra Amministrazione Cittadina un contratto firmato dalle parti e depositato secondo le usuali procedure contrattuali. Chiedo quindi al Sindaco di voler illustrare, a tutela di un bene di proprietà comunale, quali siano precisamente i percorsi attivati da Regione e Asl 1 per rendere garantito nei tempi e nei modi l'accordo con il privato gestore futuro dell’Ospedale. Mi sembra il momento delle risposte chiare”.

La seconda interpellanza riguarda la Rotonda di Sant’Ampelio “Dopo anni e diverse amministrazioni siamo ancora in attesa della definitiva decisione dei destini degli spazi sotto la rotonda alla luce di una recente perizia che attesta la non completa conformità delle quote altimetriche sul mare”. La terza interpellanza chiede informazione circa il ripascimento spiagge e la protezione della costa e chiarimenti sui finanziamenti ottenuti da Bordighera per questo scopo.

“Altri ancora sono i temi aperti e non risolti – termina Trucchi - come i lavori al campo ‘Zaccari’ o i lavori previsti al Palazzo del Parco, ma ci sarà tempo di affrontarli nel dibattito elettorale”.