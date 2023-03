Ventimiglia: seconda edizione del “Tour in rosa” firmato Team Piegavalvole

Torna il "Tour in rosa" del Team Piegavalvole, giro turistico enogastronomico in cui i soci lasceranno per una volta il volante delle loro amate, alle altre amate.

Il giro di 84 km prevede, come nella scorsa edizione, la partenza sarà dal porto di Cala del Forte, dove prima del giro si potrà fare colazione.

Il giro sarà: Ventimiglia, Olivetta, Sospel, Col de bruis, Breil, Ventimiglia , Rocchetta

Alle 13 il pranzo in un ristorante di Rocchetta Nervina.

Il costo d'iscrizione (comprensivo del pranzo) è 80 euro ad auto con due persone di equipaggio.