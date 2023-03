Ventimiglia: Marco Vallarino inaugura la stagione 2023 degli incontri "La stampa al museo"

Torna domani, sabato 18 marzo, alle 16, al Museo Archeologico Girolamo Rossi “La stampa al Museo”, gli incontri con i rappresentanti del giornalismo italiano organizzato dall’Associazione Pro Cultura Ventimiglia, insieme con il MAR e la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri.



A inaugurare l’edizione 2023 sarà Marco Vallarino, imperiese, giornalista e scrittore che, dal 2002 collabora Il Secolo XIX. A condurre l'incontro e a dialogare con Marco Vallarino sarà la ventimigliese Miriana Reabaudo.



"Come scrittore ha esordito nel 1998 con la raccolta di racconti Ombre, segnalata da Dylan Dog. Ha pubblicato altri racconti in volume e su riviste per vari editori tra cui Mondadori, De Agostini, ecc. Nel 2007 dal suo racconto La dolce Eleonora e l’amaro calice è stato tratto un film proiettato a vari festival. Al centro di questo appuntamento ci sarà il romanzo Il cuore sul muro, storia d’amore a tinte dark ambientata nel mondo della street art, scelta come lettura didattica da varie scuole superiori" - ricordano dal museo di Ventimiglia.