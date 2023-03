Premiazioni Giochi Matematici del Mediterraneo all’IC Sanremo Centro Levante

L’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante è stato individuato come Scuola Polo e ha ospitato le finali provinciali della tredicesima edizione dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2023 organizzati dall'Accademia Italiana per la Promozione della Matematica (AIPM) in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo.

La scuola ha espletato la finale di area per la provincia di Imperia, che si è svolta, venerdì 10 marzo, ospitando 68 alunni di diversa età dalla terza classe della Primaria alla terza classe della Secondaria di I Grado. Nella finale di area sono stati decretati i vincitori per categoria e sono stati premiati in una cerimonia ufficiale; il primo posto di ogni categoria, proseguirà la corsa per la finale nazionale che si svolgerà a Palermo il 14 maggio.

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Amalia Catena Fresta ha espresso grande soddisfazione per tale traguardo raggiunto, dichiarando che: " la partecipazione ai giochi matematici è un’opportunità formativa che aiuta gli studenti e le studentesse ad avere un rapporto più sereno con la matematica, mettendo in gioco capacità logiche di intuizione e di scoperta ossia la capacità di utilizzare gli strumenti acquisiti in contesti diversi da quelli tradizionali. Inoltre, questa esperienza per gli studenti rappresenta un momento di confronto e di crescita personale.”

Un ringraziamento sentito va anche alle docenti referenti per i Giochi di Matematica del Mediterraneo, le insegnanti Alberti Ingles, Principato Maria Cristina e Giada Contartese che hanno accompagnato gli studenti lungo tutto il percorso iniziato l’anno scorso e proseguito quest’anno con anche corsi di potenziamento della disciplina.

Di seguito gli alunni premiati per ogni categoria:

Categoria P3- Scuola Primaria classi terze, 1° posto Berto Lucia, 2° posto Scarella Paolo, 3° posto De Astis Carolina

Categoria P4- Scuola Primaria classi quarte, 1° posto Bujor Arsenie, 2° posto Aucapina Daniel, 3° posto Faleschini Elia.

Categoria P5- Scuola Primaria classi quinte, 1° posto Gandelli Rebecca, 2° posto Di Stefano Jonathan, 3° posto Lisi Serena.

Categoria S1- Scuola Secondaria di primo grado classi prime, 1° posto Hu Jason, 2° posto Persico Lorenzo Alessandro Nemo, 3° posto Bruno Jacopo Ennio.

Categoria S2- Scuola Secondaria di primo grado classi seconde, 1° posto Di Baldassare Jacopo Luigi, 2° posto Cascione Pablo Felice, 3° posto Baschieri Tommaso

Categoria S3- Scuola Secondaria di primo grado classi terze, 1° posto Rizzo Teresa, 2° posto Rainisio Sofia, 3° posto Ferrandini Matteo.

Un plauso va anche a tutti gli alunni che hanno partecipato e ai docenti che li hanno guidati, per la valorizzazione delle eccellenze e per una scuola di qualità.