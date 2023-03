Emergenza idrica, l'acqua tornerà potabile “quando Rivieracqua ultimerà i bypass sul Roja per tutte le zone collinari”

Così il Comune di Sanremo interviene in merito all'emergenza idrica che da quasi una settimana ha colpito Taggia e Sanremo per la presenza di tricloropropano nelle falde. Gran parte dell'abitato di Taggia e diverse zone collinari di Sanremo fanno ancora i conti con il divieto di utilizzo per scopi alimentari, circostanza che sta causando diversi disagi alla popolazione nonostante il lavoro delle amministrazioni e della Protezione Civile.

“ Nella tarda serata di ieri ASL ci ha informato ufficialmente che i campionamenti effettuati la mattina del giorno prima non sarebbero potuti essere presi in considerazione. Nel corso di un vertice ristretto ieri sera tra ASL, Arpal, Regione e Rivieracqua, e dopo un consulto decisivo con l’Istituto Superiore della Sanità, è stato infatti stabilito che, anche di fronte a campionamenti conformi, la revoca della dell’ordinanza di non potabilità dell’acqua non sarebbe potuta essere emanata se non dietro alla garanzia che Rivieracqua fosse riuscita a rifornire direttamente ed esclusivamente dal Roja le zone oggetto di ordinanza ”.

“Sebbene nell’ultimo vertice in Prefettura fosse stato concordato che in caso di due campionamenti negativi consecutivi si sarebbe potuto revocare il divieto di non potabilità, l’ISS ieri ha suggerito di mantenere in vigore l’ordinanza di non potabilità dell’acqua poiché non è definito dalla normativa un limite sanitario di sicurezza - prosegue la nota di palazzo Bellevue - allo stato attuale, quindi, e secondo le ultime direttive, pur essendo stati effettuati campionamenti conformi su larga parte del territorio comunale, l’ordinanza di non potabilità dell’acqua potrà essere revocata solo quando Rivieracqua ultimerà i bypass sul Roja per tutte le zone collinari oggetto di restrizioni. A tal proposito, l’amministrazione comunale ha chiesto a Rivieracqua che si lavori giorno e notte per ultimare i bypass necessari nel minor tempo possibile. Nel mentre, come Protezione civile e in collaborazione Rivieracqua, proseguiremo a garantire rifornimenti continui attraverso punti di approvvigionamento idrico, cisterne, autobotti, distribuzione diretta di acqua, nei posti e nei modi già precedentemente indicati. Ovviamente vi informeremo non appena vi saranno ulteriori aggiornamenti”.

Le analisi, quindi, sono favorevoli ma, per il momento, i Comuni di Taggia e di Sanremo non possono dare il via libera.