Bordighera: primo anno per l'associazione Italia Nostra, sabato assemblea per tracciare bilancio

Domani, sabato 18 marzo, alle 16, presso il Salone parrocchiale della Chiesa di Terrasanta, in via Vittorio Emanuele II 75 a Bordighera si terrà l'assemblea annuale di Italia Nostra, sezione Ponente Ligure. "Sarà l'occasione per fare il punto della situazione circa l'attività svolta nel primo anno di vita dell'Associazione, con particolare riferimento all'impegno e all'attenzione rivolti alla gestione del patrimonio verde del nostro territorio, alla gestione del patrimonio storico-artistico e ai progetti urbani in corso nel Ponente" - spiegano dall'ente.