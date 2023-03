Sanremo: #Rivoluzioneambientale a scuola, nuovo progetto rivolto agli istituti Centro Levante e Centro Ponente

Partirà il 21 marzo dalla scuola primaria "Dani Scaini" il progetto #Rivoluzioneambientale fortemente voluto dall'assessore all'ambiente Sara Tonegutti e finanziato da Amaie Energia e Servizi con la finalità di sensibilizzare sull'importanza della raccolta differenziata e sul tema della sostenibilità.

Realizzato dal Centro di Educazione Ambientale del C.P.F.P. ‘G. Pastore’ insieme a professionisti del settore, si rivolge agli istituti comprensivi Sanremo Centro Levante e Sanremo Centro Ponente dove verranno realizzate attività che permetteranno ai bambini di apprendere le nozioni tecniche per una corretta differenziazione dei rifiuti ma anche la necessaria sensibilità per la tutela del pianeta.

In particolare, i piccoli partecipanti assisteranno ad una breve rappresentazione con personaggi e marionette creati con materiali di riciclo, con cui potranno ‘interagire’ attraverso una serie di domande in forma di quiz e di inviti all'esecuzione dei principali comportamenti da tenere per diminuire l'impatto dell'attività umana sull'ambiente. La rappresentazione sarà anticipata dalla proiezione di un video e seguita da una lezione sulla raccolta differenziata impostata come gara a premi.

L’iniziativa prevede anche la rappresentazione di uno spettacolo con personaggi, realizzati interamente con materiali riciclati. Veri e propri rifiuti raccolti e riutilizzati per spettacoli che inizieranno il 21 marzo alla ‘Scaini’. I bambini potranno colloquiare con i personaggi, per capire come funziona la raccolta differenziata e potranno poi parlarne con i genitori per migliorare un servizio importantissimo per il nostro futuro.

Al progetto partecipa personale appartenente a categorie socialmente svantaggiate, appositamente formato grazie all'operazione denominata ‘R’ come #Rivoluzioneambientale - Abilità al plurale 2, supportata dal Comune di Sanremo e di cui è partner operativo Amaie Energia e Servizi.

"L'educazione ambientale per i bambini è fondamentale - dichiara l'assessore all'ambiente Sara Tonegutti - perché consente loro di diventare parte attiva per la salvaguardia e il rispetto dell'ambiente attraverso le azioni quotidiane. Quest'attività si inserisce nelle molteplici azioni a favore delle politiche ambientali che sta portando avanti l'amministrazione comunale”.