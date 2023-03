'Imperia Rinasce': “Avanti insieme? Sì ma fermi tra un cantiere e l’altro”

La lista 'Imperia Rinasce' interviene in merito al tema della viabilità nel capoluogo.

Imperia è una città di medie dimensioni che presenta i problemi (ma non le opportunità) delle grandi città. In una giornata come quella di ieri, ad esempio, in cui per andare da Oneglia a Porto Maurizio sono occorsi più di 40 minuti, sono molti i cittadini che si sono interrogati sull’opportunità di eseguire i lavori stradali in pieno giorno e senza un disegno globale a regolare i flussi del traffico. Alcuni interventi infatti potrebbero essere realizzati di notte, ma questa opportunità non è mai stata presa in considerazione e ci si domanda il perché. Timore di disturbare il meritato riposo degli imperiesi o necessità di una platea che supervisioni, commenti e approvi l’impegno dell’attuale amministrazione?

Dal momento poi che Imperia ha di fatto una sola via di scorrimento, lo studio del traffico dovrebbe essere organizzato con la migliore cura, come il Comando di Polizia locale ha più volte sottolineato. Le indicazioni fornite dal Comando della Polizia locale in fatto di viabilità, però, sono state molte volte disattese, come nel caso del senso di marcia lungo i due argini. E viene da domandarsi per quale ragione il Comune di Imperia paghi il comandante della Polizia locale quando il sindaco svolge anche il suo lavoro. Che cosa ci stanno a fare i dirigenti dei vari settori se non possono fare appunto i tecnici? Il sindaco ha il compito di indirizzare l’amministrazione ma, dal punto di vista tecnico, gli interventi devono essere progettati e seguiti dai dirigenti dei vari settori e l’amministrazione ha il compito di intervenire solo quando questo coordinamento non funziona.

Capiamo che essendo prossimi alle elezioni sia necessario realizzare in poche settimane lavori che non si sono fatti in anni ma la vita dei cittadini non è legata alle elezioni ma ai problemi della quotidianità e alla necessità di raggiungere i luoghi di lavoro, le scuole e gli ospedali agevolmente.

Imperia Rinasce si impegna per migliorare la gestione della pubblica amministrazione e invita tutti i cittadini ad andare a votare, perché solo così la democrazia ne uscirà rafforzata.