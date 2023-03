Imperia: Polis “con il sindaco Scajola riduzione Tari per famiglie e imprese già da quest’anno”

“Taglio della TARI per famiglie e imprese già da quest’anno grazie all’impegno del sindaco Scajola. Abbiamo appreso della riduzione media del 20% della tassa sui rifiuti grazie alla raccolta differenziata e alla lotta all’evasione fiscale. Un atto concreto di vicinanza ai cittadini e agli esercizi commerciali, che già da quest’anno pagheranno molto meno rispetto agli anni passati, con una città che nel frattempo è diventata molto più pulita rispetto a cinque anni fa”.

Interviene in questo modo l’associazione ‘Polis’, che ha commentato i risultati del bilancio di fine mandato dell’attuale Amministrazione, in particolare la riduzione della Tari, la tassa sui rifiuti. “Una riduzione possibile – prosegue - grazie a una gestione competente del bilancio, da parte di chi non si inventa amministratore dalla sera alla mattina, ma gestisce in maniera seria, da buon padre di famiglia, entrate ed uscite. Cinque anni fa eravamo sull’orlo del fallimento. La precedente Amministrazione aveva causato gravi squilibri accertati dalla Corte dei Conti. Una situazione che rischiava di ipotecare il futuro dei più giovani. Oggi il bilancio è sano e Imperia cresce. Andiamo avanti insieme su questa strada. Convintamente con il sindaco Claudio Scajola”.