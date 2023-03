Vallecrosia, la parrocchia di San Rocco celebra la 'Festa del papà' (Foto)

La parrocchia di San Rocco a Vallecrosia, domenica prossima, celebrerà la 'Festa del papà'.

Per l’occasione, in parrocchia verrà organizzato dai figli e dalle mamme un programma speciale: “Domenica 19 marzo alle 9.45 è previsto il ritrovo mentre alle 10 verrà celebrata la santa messa durante la quale una preghiera particolare sarà rivolta a tutti i papà” - fa sapere don Rito Alvarez, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia - “Alle 10.57 verrà proposto un evento a sorpresa nel teatro, preparato dai figli. Alle 11.30 vi sarà, invece, il concorso 'Mister papà23' con premiazione finale. Nel campetto, i papà, divisi per squadre, gareggeranno e alla fine verrà decretata la squadra dei super papà. Ci sarà musica, divertimento e verranno preparati dei giochi che faranno ridere. Alle 12.30 verrà offerto dalle mogli e dai figli un ricco aperipranzo. Infine, verranno consegnati quattordici premi. A ogni papà che parteciperà all’evento verrà consegnato un numero e a sorteggio riceverà uno dei quattordici premi particolari”.

Un’iniziativa unica per celebrare il giorno di san Giuseppe. “E’ un modo per fare tantissimi auguri a tutti i papà” - sottolinea don Rito.