Sanremo: "Quello che non sappiamo ancora sull’ADHD", il 24 marzo al Casinò un focus sul bambino

"Quello che non sappiamo ancora sull’ADHD: un focus sul bambino, l’adulto e la donna” è il titolo del 2° convegno regionale organizzato da AIFA Aps – Associazione Italiana Famiglie ADHD- sede Liguria in collaborazione con Fidapa BPW Sezione Sanremo, Federazione Internazionale Donne Arti Professioni Affari, che si terrà presso il Casinò di Sanremo, Sala Privé, via degli Inglesi, 18, dalle 9.30 alle 18.45. La partecipazione è gratuita previa registrazione al link.

Gli obiettivi del convegno mirano a fare chiarezza su molti aspetti del Disturbo da deficit di Attenzione/Iperattività che hanno bisogno di maggiore attenzione. Attenzione da parte delle Istituzioni, dal sistema scolastico e medico. Inoltre, il convegno ha lo scopo di sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica, affinché, insieme, si possa contribuire a togliere lo stigma sulla salute mentale che miete ancora troppe vittime. “Non c’è Salute in mancanza di Salute Mentale” questo è ciò che l’OMS sottolinea e tutti siamo chiamati a rispondere quando ci accorgiamo che chi ci sta accanto ha bisogno di aiuto, senza indugiare, senza paura. I rischi rispetto alla negligenza sono troppo elevati e ormai sappiamo, grazie alle ricerche scientifiche condotte in tanti anni di ricerca, che un intervento precoce migliore la traiettoria evolutiva dell’ADHD.

I relatori, tutti medici esperti provenienti da Aziende ospedaliere italiane ed estere, forniranno chiavi di lettura fondamentali per comprendere il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, dal punto di vista clinico ed anche terapeutico nel bambino e nell’adulto con un momento di confronto rispetto ai sintomi, che nella bambina e nella donna si esprimono in maniera diversa, tanto da essere spesso confusi con altri disturbi. Per info: referente.imperia@associazioneaifa.it e per conoscere AIFA Aps www.associazioneaifa.it