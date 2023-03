Sanremo: questa mattina importante riunione per la ripresa dei lavori del palazzetto dello sport

Potrebbero riprendere nel mese di maggio i lavori del costruendo palazzetto dello sport di Pian di Poma a Sanremo, fermi da alcuni mesi. La conferma è arrivata nelle ultime ore, dopo l’incontro avvenuto oggi in Comune tra il Dirigente Danilo Burastero, il segretario generale Monica Di Marco dopo la revoca del contratto all’impresa Sicrea Cantieri srl. e i responsabili di due ditte che potrebbero riprendere la costruzione della tanto attesa opera per lo sport matuziano.

Nel novembre scorso, lo ricordiamo, il Comune ha deciso di sostituire la ‘Sicrea’, azienda che stava realizzando l’opera, dopo averne rilevato i ritardi rispetto al cronoprogramma stabilito. Mentre a palazzo Bellevue si continua a lavorare per riprendere il cantiere, il Comune dovrà nel frattempo difendersi in tribunale ad Imperia, dal ricorso presentato dalla stessa ditta alla quale era stato formalmente contestato l’addebito. Mentre è in corso l’iter per la sua sostituzione con un’altra realtà di impresa, in accordo con il soggetto finanziatore Banca Iccrea e con il cantiere fermo al palo, il 24 aprile prossimo il comune dovrà presentarsi di fronte al giudice.

I lavori, lo ricordiamo, sono iniziati il 10 gennaio dello scorso anno e l’opera doveva essere consegnata 400 giorni dopo, ovvero nel febbraio scorso. Ma, secondo l’Amministrazione comunale, la Sicrea avrebbe condotto i lavori con un numero di operai limitato, contestando un ritardo di circa 4 o 5 mesi sulla tabella di marcia. L’azienda ha addotto motivi non dipendenti dalla sua volontà, chiedendo una proroga dei termini contrattuali di 148 giorni, ovvero circa 5 mesi.

Intanto, mentre il Comune si difenderà in giudizio, l’Amministrazione vuole riprendere i lavori. I costi potrebbero aumentare del 20% ma sarebbe importante riaprire il cantiere a maggio. Secondo quanto evidenziato da palazzo Bellevue, la durata dei lavori dovrebbe essere di circa un anno e, quindi, il taglio del nastro potrebbe avvenire nella primavera inoltrata del 2024.