Ospedaletti: opposizioni all'attacco della maggioranza “Fermarsi a ragionare prima che sia tardi”

“Premesso che è un dovere ed un diritto, da parte della minoranza, esercitare l'impegno ed il controllo su tutto ciò che riguarda la scelta e la procedura di qualsiasi iniziativa presa dalla maggioranza amministrativa, facciamo notare che spesso, troppo spesso, gli stessi gruppi di minoranza vengono informati e/o coinvolti in maniera, per cosi dire, poco corretta attraverso comunicati a posteriori, avvisi o consegna di documenti in tempi strettissimi, lasciando poco o per niente margine allo studio o alla partecipazione diretta. Si ha l'impressione di “essere di troppo”, di essere quasi un elemento di disturbo e non un elemento collaborativo, anche se in opposizione”.

Esordiscono così i gruppi di minoranza del consiglio comunale di Ospedaletti nel puntare il dito contro l'amministrazione Cimiotti in merito agli ultimi sviluppi della vita politica locale.

“Ci si augura che ciò sia dovuto solo a “dimenticanze” o “negligenze” dettate non da malafede, il che ne farebbe comunque un comportamento non all'altezza di amministratori sensibili alle esigenze di tutti i cittadini, ovvero compresi anche quelli rappresentati dalle minoranze - aggiungono - a tal proposito si riporta uno degli ultimi inconvenienti occorsi per la pratica del porto riguardante la fidejussione, dove la consigliera di minoranza Valentina Lugarà aveva sollevato dubbi su tale procedura, ma è stata puntualmente non ascoltata, fatto salvo il fatto che tale pratica ha subito un arresto proprio sulle problematiche evidenziate dalla stessa consigliera di minoranza. Analoga situazione anche in occasione dell'acquisto del parcheggio, cd. comparto 1, dove avevamo espresso voto contrario evidenziando al Sindaco ed a tutta la maggioranza che non si conosceva con certezza l’esatto valore su cui dovevano essere calcolate le imposte dovute per legge con conseguente possibile contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, così come poi è avvenuto, con l'arrivo di un accertamento relativo alla rideterminazione di maggiori imposte e sanzioni per un importo considerevole di oltre 270.000,00 e con importanti spese legali da sostenere. Ora si apre un periodo dove si devono cominciare a tirare le fila di ciò che si è programmato in questi anni. Attenzione “questi anni” noi lo riferiamo ad un periodo temporale che non è ridotto agli ultimi tre anni di amministrazione Cimiotti, ci riferiamo anche a tutto ciò che è stato progettato e messo in moto anche dalle amministrazioni precedenti, che quasi mai vengono citate. (Procedure Porto, Progetti dei moli, piano spiagge, ciclabile, aree e spiagge cani... ). Tra le altre priorità che, ad oggi, ci vedono preoccupati sono i destini di due iniziative prese dall'amministrazione, tra loro diabolicamente collegate. La pratica di Villa Sultana e la cessione del complesso “Piccadilly”. Ci sono volontà ed intenzioni di un'operazione “megagalattica” di una acquisizione dello storico edificio Villa Sultana da parte del comune per trasformarlo, in parte, in sede municipale. L'operazione comprende anche la permuta con il fabbricato Piccadilly con conseguente dismissione dei locali della biblioteca, dei vigili, e della caserma dei carabinieri”.