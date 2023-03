Inquinamento dell'acqua a Taggia e Sanremo: Traversi (M5S) "I dirigenti di Riveracqua facciano un passo indietro"

“È accettabile che in un paese civile ci sia un’emergenza idrica come quella che si sta consumando nel Ponente ligure? Come se non bastassero le preoccupazioni legate alla perdurante siccità, che quasi certamente si aggraverà durante i mesi estivi, siamo ancora alle prese, ad Andora, con lo scandalo dell’acqua salmastra. Tanto da spingere Assoutenti a depositare un esposto alla Procura della Repubblica di Savona contro Rivieracqua”.

Sono le parole del deputato del Movimento 5 Stelle, Roberto Traversi, nel commentare la situazione idrica di Sanremo e Taggia. “Nel mentre – prosegue - arriva il verdetto delle analisi condotte nei pozzi dopo la notizia del tricloropropano: l’acqua torna potabile solo a Taggia e rimane invece off limits ad Arma e Sanremo. La domanda che ci poniamo è: come ci è finito un solvente chimico nei pozzi? Come M5S, siamo al fianco di tutti i cittadini del Ponente, che da anni subiscono inaccettabili disservizi: l’acqua è un bene primario, va salvaguardato e messo al riparo dalla malagestione. Rinnoviamo a questo proposito il nostro invito ai vertici di Rivieracqua: facciano un passo indietro”.