Ventimiglia: open day al Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”

Giovedì dalle 10 alle 17 sarà aperta la nuova sala di immersioni multimediali in corso di allestimento nel piano sottostante la terrazza del Forte dell’Annunziata, sede del Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”.

In quella occasione i visitatori potranno dialogare direttamente con i tecnici dell’agenzia milanese theBuss, esperti nella creazione di racconti multimediali con protagonisti informazione e intrattenimento, impegnati nella realizzazione di itinerari emozionali che saranno proiettati nella nuova sala, riguardanti Ventimiglia e il suo territorio, i suoi monumenti e percorsi d’arte, le favole e le tradizioni locali, gli itinerari del gusto.

Una occasione importante in cui sarà possibile apprendere le più moderne tecniche della comunicazione e della musealizzazione direttamente dall’esperienza di web designer, tecnici del suono, operatori e una opportunità imperdibile per visitare dietro le quinte i lavori in corso per una nuova attrattiva turistico e culturale della città.

La giornata di apertura straordinaria è stata organizzata nell’ambito del progetto Interreg Alcotra PA.C.E. (Patrimonio, Cultura, Economia) “Scoprire per promuovere” avente partner Regione Liguria. I lavori sono stati eseguiti e portatati a termine dalla Regione Liguria e dal Comune di Ventimiglia, soggetti attuatori del progetto.