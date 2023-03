Sanremo: alla Federazione Operaia un convegno tra storia, presente e futuro della floricoltura locale

Venerdì 17 marzo alle 16 al Teatro della Federazione Operaia Sanremese di via Corradi è in programma il convegno dal titolo “Storia, presente e futuro della Floricoltura in Provincia di Imperia”. L’incontro è inserito nel ciclo di conferenze “Floricoltura e Agricoltura a Ponente” in programma da marzo a ottobre.

Durante l’incontro interverranno: Roberto Ronco con “Nascita della coltura del fiore nel ponente ligure”, Fiorenzo Gimelli con “Ibridazione nel ponente ligure”, Giancarlo Cassini con “Il Mercato dei Fiori di Valle Armea”, Alessandro Lanteri con “La Floricoltura oggi”, Barbara Ruffoni con “La ricerca accompagna la Floricoltura”. Modera l’incontro Claudio Vaniglia, presidente della Federazione Operaia Sanremese.

In allegato il programma