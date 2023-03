Sanremo: a Coldirodi una palestra dedicata a suor Elvira Econimo in occasione del 92° anniversario della morte di padre Giovanni Semeria

Domani a Coldirodi alle 10 sarà ricordato il 92° anniversario della morte di padre Giovanni Semeria e sarà inaugurata la nuova palestra dedicata a suor Elvira Econimo.

Saranno presenti molte autorità civili, militari e religiose. All'inaugurazione parteciperanno anche le associazioni di volontariato e sportive. “L'inaugurazione della palestra "Suor Elvira Econimo" di Coldirodi, è un evento di grande importanza, non solo per i bambini accolti nell'Istituto, ma anche per tutta la comunità di Coldirodi e di Sanremo” dichiarano gli organizzatori.

Il programma: ore 10 ritrovo nel piazzale antistante la palestra; canzone di benvenuto delle Suore Missionarie Serve di Maria che prestano la loro opera nella struttura (asilo e comunità); saluto del Superiore Generale Don Savino D’Amelio; svelatura della targa in memoria della Superiora Suor Elvira; taglio del nastro e ingresso degli ospiti nel Palazzetto; benedizione della palestra con Mons. Antonio Suetta vescovo di Sanremo; intervento Arch. Enrico De Carlo sull’ideazione e realizzazione della palestra; videoclip su Padre Semeria; intervento “Padre Semeria e lo sport“ di S. Pivato, professore emerito di storia contemporanea presso l’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino; consegna del libro autografato ad un docente come dono per la biblioteca della Scuola Media di Coldirodi; saggio bambini della Scuola Materna ed Elementare di Coldirodi l’opera di Padre Semeria e Padre Minozzi a Coldirodi nel segno dell’educazione; intervento di Don Cesare Faiazza, segretario generale ONPMI; saluti delle autorità; light lunch. Modera Roberto Pecchinino.

Padre Giovanni Semeria, era nato nel comune di Colla il 26 novembre 1867, che diventerà in seguito una frazione collinare di Sanremo con il nome di Coldirodi. Padre Giovanni Semeria è stato un oratore e scrittore italiano, uno degli uomini pubblici più in vista del cattolicesimo italiano della prima metà del XX secolo. Esponente del giovane pensiero cristiano, trionfa dai pulpiti delle basiliche Genovesi e Romane, non ultima quella di San Lorenzo in Damaso. Il Generale Cadorna, lo volle come Cappellano militare nel comando supremo, durante la prima Guerra Mondiale del 1915/1917. Al termine del conflitto, con l'amico fraterno Don Giovanni Minozzi, fondarono l'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia “ONMPI” dove raccolsero nelle regioni del sud, oltre settemila orfani di guerra. A Coldirodi suo paese natale, fondò l'istituto “Padre Semeria”. Molto famosa è stata lo è tutt'ora la frase: “A fare del bene non si sbaglia mai”.