Imperia: al via le rassegne in biblioteca “Librinsieme” e “33 giri Italian Master”

Sta per prendere il via in Biblioteca la rassegna letteraria “Librinsieme, Imperia che Legge”, serie di incontri, dal 15 marzo in poi, dedicati a scrittori di rilevanza nazionale. Gli appuntamenti sono organizzati dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con le cinque librerie cittadine che nel 2022 hanno aderito al Patto per La Lettura della Città di Imperia (L’Armadilla di Cristina Pinna, Dante di Dante e Merli, Ubik, Isola del Libro di Andrea Sandri, Libreria Ragazzi di Tiziana Ameglio, Mondadori Bookstore di Nadia Schiavini).

Ad aprire la rassegna domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 18.30, l’Armadilla con Manuel Bova, cui farà seguito Mondadori, giovedì 16 marzo, alle ore 18,30 con Mattia Villardita, (Io e Spider-Man. Storia vera di un supereroe normale); Venerdì 17 marzo, alle ore 18.30, sarà la volta della libreria Ubik con Davide Bellini, scrittore e psicoterapeuta.

Molti altri saranno gli scrittori protagonisti degli incontri letterari: Simone Tempia, con la Libreria Ragazzi, Cristina Rava, Gian Andrea Cerone con la Libreria Dante. Ed ancora, martedì 11 aprile, Rosella Postorino. Il calendario completo sarà presto disponibile sui social e e canali on line della Biblioteca.

“Alle librerie cittadine aderenti abbiamo chiesto di proporre un calendario primaverile con autori ed editori importanti, che si andrà ad inserire nella Campagna Nazionale ministeriale “Il Maggio dei Libri 2023”, alla quale il Comune di Imperia aderirà come ormai da tradizione. Sperimenteremo dunque un progetto di collaborazione, altrove collaudato ma inedito per Imperia, tra librai e Biblioteca, dando vita ad una rete di operatori culturali, in cui il Comune di Imperia mette a disposizione spazi ed energie in vista di un obiettivo condiviso, la diffusione della lettura e dell’amore per i libri”, spiega l’Assessore alla Cultura, Marcella Roggero.

Inoltre, sempre a marzo, riprende la Rassegna “33 giri Italian Masters, incontri con la musica d’Autore”, con la direzione artistica di Stefano Senardi, il quale si è reso disponibile a condurre nuovi incontri. La serie “33 Giri – Italian Masters”, produzione originale Sky Arte HD, scritta e realizzata sotto la guida del discografico che ne è ideatore e curatore, propone le storie e le curiosità sui migliori dischi, divenuti classici della musica italiana.

Queste le date degli incontri e i nomi dei musicisti che verranno raccontati da Stefano Senardi: sabato 18 marzo Carmen Consoli, sabato 25 marzo CSI, venerdì 14 aprile Vinicio Capossela, 28 aprile Giorgio Gaber, ed infine il 5 maggio Bluvertigo, sempre alle 18, in Biblioteca.