Arriva ad Imperia il live show di stand up comedy 'L'ora di Religione' di Eleazaro

Dopo il successo di Max Angioni e la rassegna di stand up diretta da Eugenio Ripepi e Matteo Monforte ed organizzata da Espansione Eventi di Paola Savella arriva in scena il live show di stand up comedy di Eleazaro. L’ORA DI RELIGIONE, uno spaccato comico tra esperienze dirette e satira sociale senza la velleità di insegnare niente a nessuno, che riporta in scena tutto l’umorismo e la verve dell’irresistibile stand-up comedian, fresco del Premio Satira Forte dei Marmi. Il tour, prodotto e distribuito da For Laughs’ Sake, ha visto il proprio esordio teatrale con le 2 anteprime al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, entrambe andate Sold Out in prevendita.

Dopo aver messo in pensione il suo primo monologo e la chiusura della sua prima stagione a “Le Iene” Eleazaro fa uscire il nuovo lavoro: L'ora di religione. Disclaimer: non è una vera ora di religione e non ha intenzioni pedagogiche. Lo show si fa megafono dei pensieri e del vissuto di Eleazaro, tra esperienze genitoriali, familiari, professionali ed educative, sgretolando bon-ton, etichette e convenzioni della nostra società, mettendo sempre al centro un forte senso di umanità.

Eleazaro s ale per la prima volta su un palco di stand-up comedy ad aprile 2018 e ad inizio 2019 viene selezionato da Comedy Central per il cast della sesta stagione del programma Stand Up Comedy. La sua performance raggiunge rapidamente oltre 3 milioni di visualizzazioni su Facebook, questo gli consente di portare il suo spettacolo in molti locali e piccoli teatri di tutta Italia. A settembre 2019 inizia una collaborazione artistica con il gruppo comico “Banditi” di Torino e si esibisce una volta al mese nel prestigioso teatro Le Musichall in una rassegna la cui direzione artistica è affidata ad Arturo Brachetti. A ottobre 2019 prende parte alla trasmissione televisiva “Battute?” in onda su Raidue. Nel 2020 viene nuovamente selezionato per il cast della settima stagione di Stand Up Comedy in onda su Sky. Nel 2022, comincia la collaborazione con Mediaset, entrando nel cast de Le Iene. Nel 2022 vincitore del Premio Satira Forte dei Marmi per la categoria Stand Up Comedy. È autore di tutti i suoi testi.

