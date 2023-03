In Confartigianato Imperia solo corsi conformi alle linee guida dell’ispettorato del lavoro

È in partenza il corso “D3HY“ dedicato alle vetture ibride ed elettriche organizzato dalla Confartigianato della provincia di Imperia con il gruppo Texa Spa e la Carini srl di Sanremo. Le lezioni di “Diagnosi e manutenzione dei veicoli mild hybrid”, tenute da formatore Texa e pienamente conforme alle normative vigenti, prevedono una parte teorica di 4 ore seguito dalla parte pratica di 4 ore presso la ditta di Sanremo.

Il corso è stato pensato per conoscere l’architettura e le strategie dei veicoli ibridi in modo da poter effettuare correttamente il tagliando e la manutenzione. Durante le lezioni si andrà a conoscere il funzionamento di un veicolo ibrido, i componenti presenti, la differenza delle tecnologie ibride (da 12V a quella 24V a quella da 48V), gli attrezzi della manutenzione e il tipo di manutenzione da eseguire.

La giornata di formazione da 8 ore è prevista con un formatore del gruppo TEXA per domani, dalle 9 ale 13 in Corso Nazario Sauro 36 presso la sede di Confartigianato e dalle 14 alle 18 in via Vesco 31 presso la sede di Carini. Come ogni tipologia di corso promosso ed organizzato da Confartigianato specifico per il settore dell’autoriparazione (ultimo il PES/PAV/PEI per meccatronici), anche il corso con TEXA rispetta le indicazioni dell’Ispettorato del Lavoro.

Confartigianato ricorda infatti che, come è stato a loro precisato dall'Ispettorato del Lavoro, è necessario verificare che sugli attestati rilasciati siano riportati i seguenti dati:

- Generalità del discente (Compreso il codice fiscale)

- Data di rilascio dell’attestato

- Tipologia di corso erogato

- Durata del corso

- Giornate di frequenza del corso

- Denominazione del soggetto formatore

- Firma del soggetto formatore

- Programma degli argomenti trattati (in genere si mette sul retro dell’attestato)

In difetto dei predetti punti l’attestazione è difforme a quanto previsto dall’accordo Stato Regioni e pertanto non valida. Confartigianato Imperia ricorda altresì che i corsi da loro erogati rispettano la durata prevista dalla normativa vigente.

Per rimanere sempre aggiornati in materia di formazione e di sicurezza è possibile inviare una mail all’indirizzo rizzi@confartigianatoimperia.it o chiamare al numero 0184/524520.