Formare i giovani per il futuro: i ragazzi del Cnos Fap di Vallecrosia impegnati a Palazzo Ducale di Genova

Si è svolto a Palazzo Ducale di Genova un importante convegno all’interno delle celebrazioni per i 150 di presenza salesiana nella città, organizzato dal Cnos Fap Liguria, dal titolo ‘Formare i giovani per generare futuro: alleanze vincenti nel mondo del lavoro’.

L’argomento, particolarmente attuale e stimolante, è stato affrontato da relatori autorevoli come il Vice Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito Paolo Frassinetti, il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’Assessore alla Formazione Professionale di Regione Liguria Marco Scajola.

In una giornata così importante è stata richiesta la professionalità dei ragazzi del CNOS FAP di Vallecrosia, polo formativo d’eccellenza del Ponente, e in particolare dei corsi di Promozione e Accoglienza Turistica e di Ristorazione. Circa quaranta ragazzi, accompagnati dai loro docenti e tutor, sono scesi in campo per mettere in pratica, durante un evento così importante, ciò che apprendono tutti i giorni e per cogliere l’imperdibile occasione di ascoltare dal vivo chi si occupa di due tematiche così importanti per loro, la formazione e il lavoro.

I ragazzi del corso turistico hanno accolto gli ospiti, consegnato loro il materiale necessario per seguire al meglio il convegno e hanno accompagnato i partecipanti, rimanendo a disposizione in sala per ogni necessità. Gli allievi del corso ristorazione, invece, hanno aiutato nell’allestimento dell’elegante buffet nella sala adiacente a quella del Maggior Consiglio e hanno svolto il servizio in sala.

L’impegno dei ragazzi e dei docenti non è stato solo circoscritto alla giornata di lunedì, ma è iniziato nelle settimane precedenti preparando il materiale e dividendosi il lavoro, agendo, cioè, come una vera e propria squadra. Tutti i momenti sono stati affrontati dai ragazzi con entusiasmo e con il sorriso, ma soprattutto con la consapevolezza della preziosità di un’esperienza come questa nella loro vita personale e professionale.

I ragazzi che stanno per concludere la scuola media e desiderano entrare a far parte di questa grande realtà scolastica, possono ancora iscriversi per l’anno scolastico 2023-2024, contattando al più presto la segreteria, al numero 0184 256762.