Camporosso, salva due persone e spegne incendio in un appartamento: encomio solenne all’ispettore Luca Cerrano

Il sindaco di Camporosso Davide Gibelli assegnerà un ‘encomio solenne’ al vicecomandante della polizia locale, l’ispettore Luca Cerrano. Un riconoscimento per l’azione lodevole compiuta con coraggio e sprezzo del pericolo dall’ispettore di polizia locale, in una situazione di pericolo, mentre svolgeva regolare servizio. Il 27 maggio del 2021, intorno alle 10.15, ha, infatti, salvato due cittadini durante un incendio divampato in un appartamento e poi si è introdotto nuovamente all'interno dell'abitazione, invasa dal fumo, e ha spento le fiamme, scaturite da un forno a gas, con l'estintore limitando così anche i danni materiali all'immobile.

Una fortuita coincidenza ha permesso il tempestivo intervento dell’ispettore Cerrano, che mentre era di passaggio a piedi in piazza Garibaldi ha notato una signora intenta ad indicare la finestra al secondo piano di un edificio dalla quale usciva del fumo nero e a segnalare la presenza di un incendio. Mentre la cittadina allertava il 112, l'ispettore di polizia locale, dopo aver aiutato un cittadino a mettere in salvo l'anziano residente e aver saputo che nell'appartamento era ancora presente una signora, badante dell'anziano, intenta ad assicurare le due bombole del gas presenti nell’alloggio, ha allontanato le bombole di gas dallo stabile, è tornato nell'alloggio, si è assicurato del distacco della corrente elettrica e si è prodigato per mettere in salvo la badante del signore. Recuperato l’estintore in dotazione alla casa comunale, l'ispettore, non curandosi del pericolo, si è introdotto nuovamente all'interno dell’appartamento invaso dal fumo e, dopo essere riuscito ad individuare le fiamme scaturite da un forno a gas, le ha spente con l’estintore. Grazie alla prontezza e allo spirito d'iniziativa dell'ispettore Cerrano è stato possibile estrarre la signora prima di un suo presumibile svenimento dovuto all'intossicazione da fumo nonché limitare i danni materiali all'immobile.

L’ispettore riceverà perciò dal primo cittadino di Camporosso e dall'Amministrazione comunale il riconoscimento dell'encomio solenne per la seguente motivazione: "Nella giornata del 27 maggio 2021, con coraggio e sprezzo del pericolo, è intervenuto in una situazione di emergenza portando in salvo due cittadini e spegnendo il fuoco divampato in una civile abitazione del centro storico". “Ritengo assolutamente meritevole l’azione che è stata messa in atto dall’ispettore di polizia locale. È il motivo per il quale riconosco pienamente il valore di questo gesto” - commenta il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - “Probabilmente ci sarà un momento ufficiale, una cerimonia, ma al momento non abbiamo ancora stabilito una data”.

L’encomio solenne, secondo il vigente regolamento comunale per il conferimento di riconoscimenti e decorazioni agli operatori della polizia locale del comune di Camporosso, è conferito esclusivamente “in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia giudiziaria e di soccorso pubblico, anche in ambito extra-territoriale e fuori dall’orario di servizio, al personale, che offrendo un contributo determinante all’esito di operazioni di particolare importanza o rischio, anche non direttamente organizzate dal servizio di appartenenza, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa”.

“Soltanto recentemente è stato redatto il regolamento per il riconoscimento delle onorificenze al corpo della polizia locale perché il regolamento del corpo ne era sprovvisto. È un gesto che è già stato premiato verbalmente quando si è verificato, ma il sindaco ha avuto piacere di ufficializzare questo riconoscimento per un gesto che avevo fatto in quella data" - dice il vicecomandante della polizia locale, l’ispettore Luca Cerrano - “Sono gesti fatti dallo spirito del dovere. Per aiutare i cittadini a volte non si guarda il pericolo. Con l’esperienza si cerca di gestire nel modo migliore quello che andiamo ad affrontare anche se non è una cosa che affrontiamo tutti i giorni, come nel caso dell’incendio, che non è solitamente di nostra competenza. Con l’esperienza, la formazione e l’attenzione al dovere riusciamo a gestire al meglio anche le situazioni al di fuori dell’ordinario”.