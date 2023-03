Elezioni Amministrative: Andrea Rapa scredita il commissario genovese e conferma il sostegno dell'Udc a Scajola

Andrea Rapa, responsabile dell’UDC in provincia di Imperia, in queste settimane ha più volte ricevuto la fiducia da parte diretta di Cesa e dei vertici nazionali per gestire il territorio, per sostenere la candidatura di Claudio Scajola e risolvere alcune problematiche emerse che costituivano confusione, imbarazzo e problemi con l’elettorato.

“Purtroppo il commissario genovese Calcagno, si era recentemente mosso in modo improprio – dice Rapa - generando risultati non felici. Nei mesi scorsi era pronta una lista UDC su Imperia con candidati che sostenevano Scajola, ma l’intervento irresponsabile da parte di Calcagno ha rovinato il lavoro fatto e ha screditato chi stava lavorando. Le seguenti e recidive modalità di gestione sono state anche peggio solo per poter affermare una sua leadership o interessi personali prima di quelli di partito. Senza rispettare chi conosce il territorio, chi è sotto di lui, chi è accanto a lui e chi è sopra di lui, Calcagno ha continuato a muoversi in modo improprio anziché occuparsi del suo territorio genovese dove dovrebbe concentrarsi a fare meglio, evitando di fare danni su Savona, Spezia, Imperia”.

Rapa ha diffidato Calcagno e il suo ultimo nominato Tezel a rappresentare UDC nella provincia di Imperia: “A breve verranno rese note le posizioni su Ventimiglia e gli altri comuni al voto, ma sicuramente si può dire con certezza che la vera UDC su Imperia sostiene Scajola”.