Imperia: sabato a Lo Spazio Vuoto lo spettacolo “Le donne baciano meglio” di e con Barbara Moselli

Continua la stagione teatrale “Venghino Siori” de Lo Spazio Vuoto sabato alle 21.15 con lo spettacolo “Le donne baciano meglio”, di e con Barbara Moselli, per la regia di Marco Taddei. Compagnia teatrale NIM – Neuroni in movimento.

Un testo autobiografico che racconta l'epifania dell'autrice-attrice partendo da quando ha preso in mano la propria vita accettando la sua omosessualità. Ironico e stravagante lo spettacolo tocca il tema dell'innamoramento e della metamorfosi personale, utilizzando il palcoscenico come grande camerino all'aperto.

“Mi sono spesso chiesta se avessi mai messo in imbarazzo i miei genitori con i miei racconti, o fosse giusto parlare di persone reali, che si sarebbero ritrovate, loro malgrado, nella mia storia. Ma poi mi sono detta: “Sai che c'è? Io questa storia la racconto, perché sento che è importante farlo. Credo che ci saranno persone che desiderano sentire di come ce l'ho fatta, perché magari possono farcela anche loro; mentre altre proveranno sollievo perché i loro figli non sono così. E poi ce ne saranno altre sollevate nel vedere che “si può fare”, si può stravolgere la propria vita in qualunque momento. Ci sono io e chi ha cuore di ascoltare. Ci siamo noi”.

Tra battute, ironia e grande mimica Moselli si dimostra una grande attrice capace di gestire ogni situazione con arguzia e classe, il pubblico lo percepisce e le è vicino.

