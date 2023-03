Film: ecco la programmazione al cinema Dianese, al cinema Imperia e al cinema Centrale

Ecco la programmazione dei film al cinema Dianese, al cinema di Imperia e al cinema centrale:

CINEMA DIANESE

Da venerdì 17 marzo "What's Love"

giovedì 16 marzo riposo

venerdì 17 marzo alle 21:15. Intero € 8,00, ridotto € 6,50, cinepass € 5,00

sabato 18 marzo alle 16:30, alle 21:15. Intero € 8,00, ridotto € 6,50, cinepass € 5,00

domenica 19 marzo alle 16, alle 18, alle 20:30. Intero € 8,00, ridotto € 6,50, cinepass € 5,00

lunedì 20 marzo alle 20:30. Intero € 8,00, ridotto € 6,50, cinepass € 5,00

martedì 21 marzo alle 21, al Cineforum "Boiling Point". Ingresso con tessera per 8 film € 20,00

mercoledì 22 marzo alle 20:30. Ingresso unico € 6,50, cinepass € 5,00.

CINEMA IMPERIA

Sala 1

Da venerdì 17 marzo "Shazam! La furia degli dei"

giovedì 16 marzo chiuso

venerdì 17 marzo, alle 21:15. Intero € 8,00, ridotto € 6,50, cinepass € 5,00

sabato 18 marzo alle 16:15, 21:15. Intero € 8,00, ridotto € 6,50, cinepass € 5,00

domenica 19 marzo alle 15:45, 18:15, 20:45. Intero € 8,00, ridotto € 6,50, cinepass € 5,00

lunedì 20 marzo alle 20:45. Ingresso unico € 6,50, cinepass € 5,00

martedì 21 marzo alle 20:45. Intero € 8,00, ridotto € 6,50, cinepass € 5,00

mercoledì 22 marzo alle 20:45. Intero € 8,00, ridotto € 6,50, cinepass € 5,00

Sala 2

Da venerdì 17 marzo

"Everything everywhere all at once"

"The whale"

evento "Ligabue 30 anni in un giorno"

giovedì 16 marzo chiuso

venerdì 17 marzo alle 21, "Everything everywhere all at once". Intero € 8,00 ridotto € 6,50, cinepass € 5,00

sabato 18 marzo alle 16:30 "The whale". Intero € 8,00, ridotto € 6,50, cinepass € 5,00, alle 21, "Everything everywhere all at once".

domenica 19 marzo alle 15:45 "The whale". Intero € 8,00, ridotto € 6,50, cinepass € 5,00. Alle 17:45 e alle 20:30 "Everything everywhere all at once"

lunedì 20 marzo alle 20:30 "Everything everywhere all at once". Ingresso unico € 6,50, cinepass € 5,00

martedì 21 marzo alle 21 "Ligabue". Intero € 10,00, ridotto € 8,00, cinepass € 5,00+2,00

mercoledì 22 marzo alle 21 "Ligabue". Intero € 10,00, ridotto € 8,00, cinepass € 5,00+2,00.

CINEMA CENTRALE

Da venerdì 17 marzo "L'ultima notte di amore"

giovedì 16 marzo riposo

venerdì 17 marzo alle 21. Intero € 8,00, ridotto € 6,50, cinepass € 5,00

sabato 18 marzo alle 16:30, alle 21. Intero € 8,00, ridotto € 6,50, cinepass € 5,00

domenica 19 marzo alle 15:45, alle 18:15 e alle 20:30. Intero € 8,00, ridotto € 6,50, cinepass € 5,00

lunedì 20 marzo Cineforum

martedì 21 marzo alle 20:30. Ingresso unico € 6,50, cinepass € 5,00

mercoledì 22 marzo alle 20:30. Intero € 8,00, ridotto € 6,50, cinepass € 5,00