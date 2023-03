Sanremo: mercoledì assemblea pubblica del sindacato “Tempo Libero” della Confcommercio

Mercoledì a Sanremo, a partire dalle 14.30, in corso Cavallotti 14 (ex sede della Confcommercio), si terrà l’assemblea pubblica del sindacato “Tempo Libero” della Confcommercio.

Spiega la presidente provinciale del sindacato “Tempo Libero” della Confcommercio Barbara Carbonetto: “Si tratta di una riunione aperta a tutti gli operatori del fitness, inteso nel modo più ampio, quindi anche scuole di danza, per far conoscere il nostro sindacato e condividere eventuali problematiche al fine di lavorare insieme per trovare le soluzioni. Sarà un'importante occasione per presentare pubblicamente il sindacato e per fare il punto della situazione sulle problematiche e le criticità del settore in maniera tale da creare una rete di supporto e collaborazione, soprattutto dopo questi ultimi tre anni problematici”.