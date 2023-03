Sanremo: Mercato Annonario, Confesercenti punta il dito contro il Comune “Politica distratta, c'è indifferenza totale”

“Abbiamo evidenziato che malgrado il mercato sia stato rinnovato da poco, in realtà è già vetusto, non all'altezza di una città importante come Sanremo, con la facciata principale invasa dai vecchi cartelli delle affissioni con vecchi manifesti, simbolo della decadenza interna - concludono da Confesercenti - abbiamo provato ad avanzare delle proposte di collaborazione, presentato idee per l’efficienza energetica. Dopo tutta questa attività, posta in essere nell’interesse degli operatori e dei clienti, prodotti numerosi documenti con il massimo spirito collaborativo, ci siamo trovati davanti ad un muro di gomma, con tante parole di cortesia, tante promesse da parte di tutti, ma alla fine nessuna azione concreta posta in essere. Chi doveva vigilare non è intervenuto, grazie anche alla politica distratta che non è riuscita a battere un colpo. Nell’indifferenza totale, siamo rimasti soli a fianco agli operatori per cercare di capire quali siano le reali esigenze di un polo commerciale. La ciliegina sulla torta è arrivata qualche settimana fa con la proposta di modifica del regolamento sui mercati, con contenuti e norme vecchie, carenti e inadeguate. Abbiamo tentato inutilmente di apportare un nostro contributo, presentando decine di osservazioni tecniche e di buon senso, in base all'esperienza acquisita dai nostri operatori direttamente sul campo di lavoro, ma la risposta è stata in linea con il comportamento del passato. L’assessore competente non ha minimamente preso in considerazione nessuno dei nostri suggerimenti e ha preferito tirare dritto, approvando il testo originario in Giunta, senza darci neanche una cenno di risposta, una minima considerazione di cortesia. Successivamente l'assessore durante un'audizione in commissione in presenza di una nostra delegazione, ha spiegato che le osservazioni sono previste per legge, ma altresì il Comune non ha nessun obbligo di ascoltare le istanze delle associazioni di categoria, spettando la decisione finale all’assessore. Davanti ad un tale atteggiamento, e dinanzi ad una assoluta mancanza di volontà di dialogo con una parte sociale in rappresentanza degli operatori, restiamo basiti e preoccupati. A fronte di una delibera amministrativa con contenuti carenti, insufficienti, non indirizzati nel pratico e nel contesto specifico, norme che non vanno incontro alle esigenze degli operatori, speravamo in un intervento pragmatico del Sindaco, auspicavamo un intervento riparatore di un'operato amministrativo. Assistiamo ad un atteggiamento anomalo, poco consono per una istituzione che dovrebbe rappresentare i propri cittadini e non se stessa. Il nostro compito è quello di tutelare le aziende in tutte le sedi possibili, e per questo proseguiremo la nostra attività per poter dotare i mercati di un regolamento funzionale. Ora contatteremo tutti i consiglieri comunali chiamati a votare questa delibera e cercheremo di spiegare le nostre ragioni, che probabilmente non sono tutte sbagliate e inutili, sperando almeno di essere degni di ricevere una risposta. Per quanto riguarda le condizioni interne del Mercato, ci armeremo di scopa e di olio di gomito e andremmo noi a pulire con gli operatori”.