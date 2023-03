Sanremo: nessun allarme in zona Baragallo, un lettore "Perchè i Vigili sono passati con l'auto?"

Un nostro lettore che vive nella zona di Baragallo a Sanremo, ha lamentato l’allarmismo relativo all’inquinamento della’acqua tra Taggia e Sanremo.

In particolare ha contestato l’avviso, avvenuto ieri mattina in via Dante Alighieri, da parte della Polizia Municipale che, con gli altoparlanti dell’auto, raccomanda di ‘non usare l'acqua per usi alimentari’.

“Moltissimi residenti della zona – scrive Andrea - fanno incetta di acqua in bottiglia nei supermercati, tra cui il sottoscritto. Nel pomeriggio si legge che saranno disposte le autobotti ma il quartiere di Baragallo non è menzionato. Alle 17:30 circa per chiedere conferma, telefono alla Polizia Municipale e mi si dice: ‘li potete usare l'acqua senza problemi, i problemi sono nelle zone sopra Madonna della Costa’. Alla domanda sul perché è passata un auto lanciando l'avvertimento nel quartiere la risposta è stata ‘hanno lasciato l'altoparlante aperto’. Ancora stamane molta gente di Baragallo è convinta di non poter usare l'acqua”.