Ospedaletti, "lavori pubblici iniziati mai terminati": la riflessione di un lettore (Foto)

Un lettore ci ha scritto per condividere pubblicamente alcune riflessioni in merito ai lavori pubblici, presenti e futuri, a Ospedaletti.

"Mia moglie ed io abbiamo un piccolo alloggio vacanze a Ospedaletti. Della cittadina abbiamo sempre apprezzato la sobria tranquillità, niente a che vedere con la mondanissima Sanremo o la caotica Bordighera. Con sommo piacere abbiamo letto nei giorni scorsi sull’Ansa che finalmente la cattedrale 'nel mare' del vergognoso porto turistico ha trovato una giusta soluzione. E che soluzione!! Mica un piccolo porto turistico come molti altri sulla riviera, qua si parla di barche di 50 e 70 metri 'perché ora il mercato viaggia in questa direzione' ha dichiarato l’architetto Albrono in conferenza stampa. Insomma, roba da fare concorrenza a Porto Sole o a Montecarlo. Noi siamo montanari di Cuneo e non abbiamo sentore del mercato della nautica, ma ad essere sinceri, visti i tempi che corrono, ci è parso l’ennesimo progetto faraonico destinato a restare sulla carta, come il Ponte sullo Stretto, che tutti sappiamo mai si farà. Francamente non crediamo che incontreremo mai il nostro famoso concittadino Flavio, che ormeggiata il panfilo si gusta un gelato sulla passeggiata. Mai dire mai, ma bene ha fatto il signor sindaco a mettere le mani avanti parlando della burocrazia sempre in agguato. Infatti è di stamane la notizia di un qualche ricorso al Tar con diffida al comune di avviare i lavori. Quindi per un paio di anni stiamo tranquilli" - commenta un lettore, A. T.

"Chiuso il cassetto dei sogni ci piacerebbe tornare alla realtà: quando sarà terminata la sistemazione del Piazzale al Mare, che secondo i pannelli affissi sono iniziati un primo lotto il 17/05/2021 con durata 540 giorni e l’altro 03/05/2022 con durata 270 giorni? Calcolatrice alla mano il primo dovrebbe essere terminato l’08/11/2022 e il secondo il 28/01/2023. Lo sappiamo che nessun lavoro pubblico è mai stato consegnato nei tempi stabiliti e che un fisiologico italico ritardo ci stia, ma a vedere il cantiere desolatamente fermo e confrontando i lavori fin qui eseguiti con il rendering di come dovrebbero essere una volta terminati, nutriamo seri dubbi sul loro completamento in tempo per la stagione estiva. Senza dimenticare poi il parcheggio sotto la ciclabile abbandonato a se stesso e non oggetto alla data di interventi di riqualificazione. Peccato, anche perché basta spostarsi a Mentone per vedere come hanno sistemato, ed in quanto tempo, l’area di fronte al Porto Vecchio con annesso parcheggio multipiano" - sottolinea il lettore.

"Ospedaletti ci piace, ma in tutta onestà ci piacerebbe anche che si smettesse con proclami e voli pindarici e si portassero a termine i lavori iniziati nei modi e nei tempi che ci si è dati e che dal porto almeno sparisse la gru diventata ormai monumento a imperituro ricordo della incapacità e disonestà" - conclude il lettore.