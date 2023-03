Ventimiglia: una settimana di chiusure notturne sull'Aurelia tra Latte e il confine di Stato

Da lunedì prossimo Anas provvederà ad eseguire i rilievi e le indagini strutturali nelle gallerie dell’Aurelia, nella zona dei Balzi Rossi a Ventimiglia.

Verranno eseguite le prove integrative in sicurezza e, per mitigare i disagi al traffico, gli interventi verranno eseguiti in orario notturno. Verrà chiusa la Statale Aurelia dal 0,000 al 3,400, in entrambe le direzioni, dalle 21 alle 5.30 da lunedì 13 a venerdì 17 marzo.

Il percorso alternativo è costituito dalla statale 1 ‘Aureliaì dal km. 693,100 dello svincolo della frazione di Latte di Ventimiglia’ al km. 697,330 (Frontiera con la Francia).