San Bartolomeo al Mare: operative le due colonnine di ricarica elettrica per veicoli e motoveicoli

Sono operative le due colonnine di ricarica elettrica che il Comune di San Bartolomeo al Mare ha messo a disposizione nei parcheggi di Piazza Magnolie e di Giardini I Maggio.

“Vista la previsione di forte espansione del mercato dell’ibrido ed elettrico, il Comune si è dotato di queste infrastrutture per venire incontro alle nuove esigenze legate al mondo dei trasporti, agevolando cittadini e turisti che utilizzano veicoli a minor impatto ambientale - afferma l’Assessore Alessandra Gamalero - Ringraziamo l’area tecnica del Comune di San Bartolomeo al Mare, l’architetto Annalisa Cirilli e il geometra Peter Plagwits per aver seguito l’iter procedurale”.

Le due colonnine di ricarica elettrica per veicoli e motoveicoli sono state installate dalla Duferco Energia. In piazza Magnolie è attiva un’infrastruttura di tipo Quick per la ricarica fino a 4 veicoli grazie alla presenza di 2 prese di ricarica di Tipo 2 per la ricarica in trifase 22 kW di auto elettriche, ibride plug-in o veicoli commerciali e 2 prese di tipo 3A per la ricarica monofase a 3, 5 kW per scooter o quadricicli.

Nel parcheggio di Giardini Primo maggio è attiva una infrastruttura di ricarica di tipo Ultra-Fast Charge in corrente continua per la ricarica veloce (minimo mezz’ora, massimo un’ora) di 2 veicoli grazie alla presenza di 2 prese di ricarica di tipo CCS in grado di ricaricare da 50 kW a 100kW.