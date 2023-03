Badalucco 'scopre' la raccolta differenziata: da aprile via al nuovo sistema, ecco cosa cambierà (foto e video)

I badalucchesi hanno risposto con interesse al cambiamento che sta per partire. Da quando è scattata la consegna di tessere e kit in Comune , si è registrato un via vai di persone continuo presso lo spazio allestito nella sala consigliare. Da lunedì il personale di Amaie Energia e del Centro Pastore sta registrando le utenze, consegnando i calendari, i sacchi ed il mastello ma soprattutto sta spiegando che cosa cambierà da aprile.

Va detto che il sistema adottato da Badalucco sarà abbastanza 'indolore' rispetto ad esempio al porta a porta spinto che da anni viene attuato a Taggia e Sanremo. I nuovi cassonetti per il territorio badalucchese si troveranno negli stessi punti. Rispetto a prima, i cittadini dovranno entrare nell'ottica di separare le diverse frazioni di rifiuto in modo corretto.



Durante la settimana, in base al giorno verrà raccolta una particolare tipologia di spazzatura. I cassonetti saranno intelligenti, grazie all'introduzione del sistema con le tessere di riconoscimento e i cittadini potranno conferire ogni giorno a qualsiasi ora. Per il momento, in alcune zone, come Castello, i cassonetti rimarranno ma con le chiavi. Chi abita in questa parte del paese potrà comunque usare i cassonetti con la carta dislocati nella parte bassa del borgo. Discorso analogo anche per le frazioni.

Il sindaco punta al 65% nei primi 6 mesi