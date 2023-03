Sanremo: riparata la tubazione del Roya 1 alla Foce, ora le manovre per far ripartire la fornitura (Foto)

Sono terminati intorno alle 14 i lavori per saldare e sistemare il guasto (QUI) occorso questa mattina alla grossa tubazione del ‘Roya 1’, la condotta che serve la città di Sanremo con il prezioso liquido proveniente dal fiume che sfocia a Ventimiglia.

Un lavoro immediatamente iniziato dai tecnici e dagli operai di Rivieracqua, che hanno dovuto fermare l’approvvigionamento dell’acqua alla zona centrale della città dei fiori, per poter iniziare l’intervento di saldatura, che ha consentito la riparazione del tubo.

Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo guasto che si registra ad una condotta purtroppo ormai ‘anziana’ e che da tempo crea problemi al servizio, nonostante l’abnegazione degli operai che mantengono la struttura nel migliore dei modi. Problemi che si registrano spesso nella zona di Imperia e del golfo dianese, dove sono iniziati gli interventi del cosiddetto ‘masterplan’, che dovrebbe risolvere il trasporto dell’acqua in quelle zone.

Ovviamente si tratta di situazioni che saranno amplificate quest’estate, vista la siccità che sta attanagliando l’intera provincia, dove non piove ormai da diversi mesi. La settimana scorsa si è svolta anche una apposita riunione in provincia, al termine della quale non sono stati raggiunte particolari decisioni. Servirebbero più invasi e, soprattutto, più precipitazioni, senza dimenticare quanto sarebbe fondamentale il progetto per un dissalatore.