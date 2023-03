Maria Musso incontra gli alunni dell’IC Sanremo Centro Levante per la Giornata Internazionale della Donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna l’ANED sez. Savona-Imperia, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Sanremo Centro Levante”, ha presentato “La ragazza dal fiocco rosso. Il diario di Maria Musso” a cura dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia, patrocinio Aned - Anpi - Regione Liguria.

Un percorso didattico svolto in sinergia con l’ANED sez. Savona-Imperia che ha coinvolto gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado del plesso “Italo Calvino” in momenti importanti e di grande impatto culturale: “La storia di Maria Musso” una giovane donna, deportata appena ventenne nel campo di prigionia di Ravensbruck.

L’evento si è aperto con un’introduzione della dottoressa Biasia, segretaria ANED sez. Savona-Imperia, con l’intervento del dirigente scolastico Amalia Catena Fresta, con i saluti del vicesindaco Costanza Pireri, dell’assessore alla cultura Silvana Ormea, di Tiziana Montemarani (Ufficio Scolastico Provincia di Imperia), dell'on. Giovanni Rainisio, presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e della Questura.

“Un momento di riflessione e di memoria in questa giornata che viene celebrata per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia la discriminazione e le violenze cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo” dichiarano i promotori dell'iniziativa.

Gli alunni delle terze hanno presentato, dopo aver sviluppato la tematica insieme ai docenti di Lettere, e declamato le parti più salienti della vita di Maria, la sua deportazione, le sue sofferenze e le sue emozioni.

Ad impreziosire l’evento gli alunni della sezione ad indirizzo musicale che hanno proposto brani di notevole impatto emotivo: Tatiana Stachak: Kurpie Étude, Led Zeppelin: Stairway to heaven (chitarre); Robert Schumann: Il cavaliere selvaggio (pianoforte), John Williams: Schindler's List (violini) Kabalevsky: Etude op. 27 (pianoforte), Tradizione Ebraica: Hava Nagila (flauti).

Al termine gli alunni hanno ricevuto un attestato da parte dell’ANED.

La biblioteca scolastica della scuola si è arricchita con i libri donati dall’Isrecim, con le copie del Diario di Maria Musso consegnate dalla coautrice Sibilla Alfonsina. Inoltre sono stati donati dei libri sulla Resistenza da parte della Presidente Anpi sez. Sanremo, Amelia Narciso.