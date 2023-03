Incontri virtuali all'Istituto Ruffini-Aicardi: domani pomeriggio a tu per tu con il dottor Caligari

Il ciclo di incontri virtuali organizzati per l'Istituto Ruffini-Aicardi (dai Prof. Umberto Sisia, Laura Barricalla e Sara Scoccia) per l’anno scolastico in corso, continuano a pieno ritmo. E’ ormai imminente il nuovo evento della rassegna che si terrà domani, alle 15, come sempre in aula virtuale su piattaforma G-Suite, tramite Meet.

Oggetto dell’incontro sarà stavolta una riflessione cinematografica dedicata a un classico dell’espressionismo tedesco, “Il gabinetto del dottor Caligari”. La pellicola del 1920 costituisce una riflessione feconda su molteplici tematiche trasversali: dalla storia alla psicologia, dall’evoluzione dell’arte cinematografica alle arti visive.

“Il film di Robert Wiene - racconta il Professor Sisia - fin dalla prima proiezione costituisce un precipitato delle angosce e delle sofferenze presenti sia a livello psicologico che fisico nel popolo tedesco durante la repubblica di Weimar. Fin dalla tematica di fondo e cioè l’arte di acquisire il controllo e il dominio sulle proprie “vittime” attraverso l’esercizio dell’ipnotismo il film costituisce anche una significativa anticipazione di tristi eventi a venire. Una riflessione politica che si estrinseca anche attraverso i basilari modelli letterari del doppio e attraverso atmosfere che prefigurano il futuro cinema horror”.

L’incontro avrà inoltre lo scopo di proporre agli allievi un approccio al cinema delle origini, un’arte ancora tecnicamente tutta da evolvere ma con notevoli punti di interesse anche formale, a partire dall’importante valore delle scenografie che ricalcano gli stili di pittori come Ludwig Kirchner o Edvard Munch. Una storia di follia e disagi psichici, di ipnotismo e presunte cure mentali, quindi, che non mancherà di fornire spunti di riflessione soprattutto agli allievi dell’indirizzo socio sanitario dell’istituto.

A dirigere l’incontro sarà il Prof. Giuseppe Cozzolino, docente di cinema e scienze della comunicazione, saggista noto per saggi a tema (vedi quelli sulla figura di Totò) e esperto di arte e letteratura pop tout court. Il Prof. Cozzolino è anche noto per le sue passate partecipazioni a noti programmi televisivi di divulgazione cinematografica quali “Cinematografo” condotto da Gigi Marzullo. Un appuntamento che costituirà un’importante opportunità formativa e di arricchimento culturale per gli allievi dell’Istituto Ruffini Aicardi e soprattutto per le quinte che dovranno affrontare l’impegnativo compito dell’Esame di Stato.