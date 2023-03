Imperia: tre donne di nome Francesca e la Giornata Internazionale della Donna Cinema Centrale

All'inizio, una frase importantissima: "La conoscenza rende liberi", e un'altra, altrettanto incisiva: "Abbiamo bisogno del coraggio delle ragazze e dell'impegno in prima persona dei ragazzi perchè solo insieme potremo essere protagonisti del cambiamento".



Nel 2022 su 309 omicidi 103 sono stati femmicidi, per lo più avvenuti in ambiente domestico, un dato che fa rabbrividire.

La violenza di genere è un problema che può colpire tuttə le persone, perché non ci sono categorie sociali o status e origini specifiche che caratterizzino i violenti.

Si è accennato anche al grave problema del gender pay gap che in Italia arriva al 43%, numeri che fanno rabbrividire.

È necessario partire dalle nuove generazioni per far comprendere loro cosa sia una violenza e come agire, dal momento in cui non sempre la vittima ha il coraggio di parlare e/o denunciare.