A Bajardo una 'Passeggiata dedicata ai cercatori di nuvole con i piedi ben saldi a terra'

Domenica prossima a Bajardo continuano le iniziative nell’ambito della rassegna ‘Profumo di Carta - La biblioteca incontra...’ come ci spiega l’assessore alla cultura e turismo Daniela Martini: “Quante volte in questo inverno abbiamo alzato lo sguardo al cielo desiderando di vedere all'orizzonte l'apparire di nubi annunciatrici di pioggia e vedere negata l'emergenza che ci lega alle previsioni del cambiamento climatico, che invece ora ci appare delineato in tutta la sua gravità. Quante volte abbiamo desiderato essere introdotti alla conoscenza della meteorologia , scoprire il significato meteo delle nubi e saperne leggere il riflesso sul tempo del nostro ponente.

A Bajardo Domenica 12 marzo, Profumo di Carta ‘La biblioteca incontra...’ organizza una domenica speciale. Un evento che vedrà come protagonista Giovanni Nebbia, personaggio che puntualmente informa su che tempo farà nella provincia d’Imperia con la sua simpaticissima app ‘iOStendo’, che con il suo semaforo consiglia se stendere o meno i panni ad asciugare e per la sua pagina Facebook The Meteo Meniak sulla quale ci dispensa delle pillole di meteorologia. Sarà proprio lui a condurci con semplicità attraverso questa difficile scienza.

Alle ore 9 davanti alla chiesa di San Rocco partirà la ‘Passeggiata dedicata ai cercatori di nuvole con i piedi ben saldi per terra’. Passi e chiacchiere tra natura e clima che cambia. Su questo filo conduttore ci si incamminerà, con la guida ambientale escursionistica Antonella Piccone e il meteorologo Giovanni Nebbia, su un panoramico percorso ad anello caratterizzato da ampie vedute sulla val Verbone e sui profili delle vette del Mercantour e delle Alpi Liguri. Si parlerà di nuvole, di pioggia e di clima, osservando dal vero il cielo e la risposta dell'ambiente montano a quest'inverno quasi senza piogge. Finita la passeggiata si consiglia di rimanere in paese perché nel pomeriggio si terrà un incontro con Giovanni Nebbia sulla meteorologia, alle ore 15,00 presso la chiesa di San Rocco”.

Informazioni tecniche e logistiche per la passeggiata: ritrovo ore 9,30 a Bajardo chiesa di San Rocco inizio paese; durata 2,30 ore; dislivello circa 250 mt - difficoltà T - Km 4,500. Quota di partecipazione: Euro 10,00.

La quota comprende: escursione guidata con guida ambientale escursionistica associata AIGAE Antonella Piccone e l’esperto meteorologo Giovanni Nebbia. Equipaggiamento consigliato: scarponcini o scarpe da ginnastica con suola non liscia , abbigliamento comodo, giacca a vento o cerata, acqua. Iscrizione obbligatoria entro le ore 19,00 di venerdì 10 marzo. GAE e AIGAE Antonella Piccone Cell +39 391 104 26 08