Una cartolina spedita da Bordighera a Campione d'Italia: tutto normale? No, è arrivata dopo 35 anni

Una cartolina da Bordighera a Campione d’Italia in soli… 35 anni. E’ accaduto ad una donna della cittadina della provincia di Como, al confine con la Svizzera. La storia è stata raccontata dal quotidiano locale ‘La Regione’, che ha pubblicato la cartolina arrivata il 17 febbraio scorso ma che era stata spedita dalla città delle palme il 13 luglio 1988.

Una strana vicenda che ha visto protagonista la donna che vive in via Marco da una maestra di scuola Elementare che, in vacanza a Bordighera, le aveva mandato i classici saluti di una volta, con la cartolina. Purtroppo è arrivata quando la maestra è già mancata all’affetto dei suoi cari, dopo essere stata l'insegnante di diverse generazioni.

La donna che l’ha ricevuta ha dichiarato che la terrà come il grande ricordo di un’amica che, purtroppo, non ha potuto ringraziare visto che la cartolina è arrivata solo quando non c’era più. E, oltre al ritardo non manca anche l’errore: la cartolina riguarda la scogliera di Sant’Ampelio e riporta la dicitura ‘Sant’Ampeglio’. Probabilmente era destino che la cartolina potesse creare un problema a chi l’ha spedita.