Sanremo: domattina banchetto informativo della Croce Rossa al 'Rigolè' per la festa della donna

Domani mattina, dalle 9.30 alle 12.30, i volontari della Croce Rossa Italiana di Sanremo saranno presenti con un banchetto informativo davanti al cinema Centrale, al Rigole’’, dove verranno distribuiti mazzetti di mimosa per sensibilizzare la popolazione sulle attività del comitato rivolte alle donne.

"Croce Rossa italiana, almeno al tempo dei nostri nonni - illustra il presidente Ettore Guazzoni - era un tutt’uno con la figura delle cosiddette ‘crocerossine’, vere e proprie icone dell’abnegazione e di una sorta di ‘aristocrazia del sacrificio’. Il corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa è il frutto di una forte volontà di emancipazione e partecipazione delle italiane, una istanza di rivendicazione di ‘doveri’, paradossalmente prima che di ‘diritti’. Ma le donne c’erano già dall’inizio. La Croce Rossa annoverava già dalla fondazione le sue ‘Dame volontarie’ che in seguito divennero, per l’esigenza, le ‘dame infermiere’. Da allora la Croce Rossa italiana ha sempre avuto una sezione femminile, che l’ha accompagnata fino a pochi anni fa, quando anche questa ‘distinzione’ è stata volutamente abolita".

"Oggi - prosegue - guardando anche ai numeri della presenza e del coinvolgimento delle donne in tutto il settore umanitario, in ogni specializzazione e con ogni qualifica, vediamo quanto indispensabile, connaturata e determinante sia la loro presenza, quanto molte cose non sarebbero possibili e forse non sarebbero mai esistite senza di loro. Oggi, possiamo raccontare storie esemplari di donne in ruoli chiave della nostra organizzazione. Tuttavia, accanto a queste bellissime testimonianze, sono ancora tanti gli ambiti della società in cui la vulnerabilità è donna e passa per i luoghi comuni da smantellare, per i diritti negati, fino ad arrivare agli abusi e alle violenze che la Croce Rossa contrasta, quotidianamente. Per non parlare dei contesti di emergenza, di guerra, di violenza, dove i rischi per le donne raggiungono livelli ancora più alti".