Ventimiglia: ennesimo maxi servizio di controllo delle forze dell'ordine, al setaccio il centro della città

Ennesimo maxi pattuglione interforze, questa mattina a Ventimiglia. Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno controllato il piazzale della stazione, altre zone del centro e del tennis club dove, nel precedente controllo, erano stati trovati diversi migranti.

Il maxi controllo di questa mattina ha visto la verifica di molti profughi, alcuni dei quali irregolari e quindi portati in Commissariato. Proseguono, in questo modo, i controlli sul territorio come predisposto dal Questore, su disposizioni del Prefetto.