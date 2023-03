Vertice sull’immigrazione a Ventimiglia: nessun centro di accoglienza, in città solo punti di assistenza diffusa

Vertice sull’immigrazione questa mattina a Ventimiglia. Nell’aula consiliare del Comune si è discusso a lungo su come migliorare le condizioni dei migranti, limitare il degrado in città e contrastare l’immigrazione clandestina. Una possibile soluzione potrebbe essere la creazione di punti di assistenza diffusa (Pad).

“Abbiamo pensato a una formula di punti di assistenza diffusa, detti Pad, nell'ambito di un sistema già in essere, senza creare nuove strutture o destinare immobili" - ha annunciato il prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo, come riportato dall’Ansa - “Il sistema dell'assistenza potrà essere ampliato anche a un'apertura notturna di questi centri per garantire, soprattutto a donne e bambini, con i minori che spesso vengono respinti alla frontiera francese, una provvisoria sistemazione in condizioni più dignitose rispetto alle attuali".

Non verrà perciò aperto un centro di accoglienza ma saranno utilizzate al meglio le strutture esistenti. "L'obiettivo è duplice: garantire attraverso i pad le condizioni anche minime di assistenza agli immigrati ma anche un’intensa attività di contrasto al fenomeno del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che a Ventimiglia viene praticato dai passeur" - ha aggiunto il prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo - “Su questo c'è un'azione molto incisiva delle forze dell'ordine. Le associazioni interessate, che potranno coordinarsi tra loro, dovranno presentare un progetto nel quale ci sia sinergia tra Stato, Comune ed enti d'assistenza. Nel prossimo Comitato sull'ordine e la sicurezza pubblica, inoltre, saranno assunte iniziative anche di carattere amministrativo e di controllo, in modo tale che in alcune zone sarà vietato per tutti, immigrati e non, compiere atti di inciviltà o contrari alla decenza".

All’incontro erano presenti il prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo, il commissario straordinario di Ventimiglia Samuele De Lucia, il questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore e i responsabili delle associazioni Caritas, Croce Rossa e Croce Verde Intemelia.