Assemblea con i cittadini a Vallecrosia, Biasi: “Anche in campagna elettorale il nostro lavoro prosegue” (Foto)

Il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi e la sua Giunta, ieri sera presso la sala polivalente, hanno incontrato la cittadinanza per illustrare i progetti realizzati durante i cinque anni di mandato e quelli che sono in corso per migliorare la città. Un'ultima assemblea pubblica all’insegna della trasparenza prima dell’inizio della campagna elettorale. “È andata molto bene” - commenta il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi - “Hanno parlato gli altri assessori Pino Ierace e Patrizia Biancheri, il presidente del consiglio comunale Sandrino Anastasio e il capogruppo Marco Calipa, che hanno presentato il lavoro svolto“.

Nel corso della serata, che è stata un proseguo di quella del 30 gennaio scorso, sono stati affrontati diversi temi come il lungomare, la riqualificazione di via Don Bosco, la ciclabile, la Torre saracena, le manifestazioni e il campo Zaccari. E’ stata un’occasione, inoltre, per sottolineare la presenza sul territorio e la vicinanza ai cittadini dell’Amministrazione in questi cinque anni di mandato e per confrontarsi con i residenti che hanno, così, potuto porre domande o interrogativi. “E’ stata una serata di interazione con i cittadini che hanno fatto delle domande e abbiamo, inoltre, spiegato che era la nostra ultima assemblea di questo mandato sperando di farne altre in caso di rielezione” - fa sapere il primo cittadino - “Da domani entriamo in campagna elettorale ma il nostro lavoro amministrativo comunque proseguirà”.

Per l’occasione sono intervenuti l'assessore con delega Scuola, Sport, Politiche Familiari e Politiche Giovanili Pino Ierace, l’assessore con delega Centro Storico, Turismo e Commercio Patrizia Biancheri che hanno parlato delle loro attività quotidiane. Erano presenti anche il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali, alla Sanità, alla Cultura, alle Risorse Umane, ai Servizi Demografici e ai Tributi Locali Marilena Piardi, il presidente del consiglio comunale Anastasio Sandrino, il vicepresidente del consiglio comunale Marco Calipa e il consigliere comunale Denis Perrone.