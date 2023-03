Addio a Marco Ardoino: il cordoglio dell'ANPI, Narciso "Portiamo avanti valori e ideali per cui ha lottato"

Anche la presidente dell'ANPI Amelia Narciso, per la sezione "G.Cristiano Pesavento", ha manifestato cordoglio per la morte di Marco Ardoino.



"La nostra sezione profondamente commossa per la scomparsa di Marco Ardoino e porge le più sincere condoglianze alla famiglia e ai compagni che lo piangono, con l'impegno che sarà continuata da tutti noi la difesa dei valori e degli ideali per cui Marco ha sempre lottato" - conclude Narciso.