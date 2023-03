Un nostro lettore, M.A., ci ha scritto per segnalare la sporcizia nelle piccole aiuole del marciapiede di corso Cavallotti:

“Il tratto tra lo svincolo di via Val d'Olivi e via Lamarmora è in condizioni igieniche pietose per spazzatura e deiezioni canine. Stamattina gli operatori del comune hanno decespugliato ma, ovviamente la situazione è quella che vediamo nelle foto”.