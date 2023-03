Vallecrosia, alla sala polivalente un incontro su “Donne: Dal passato...al presente...al futuro”

L'associazione Bethel Odv, in collaborazione con Le cinque torri e Alziamo i toni, mercoledì prossimo organizzerà un incontro su “Donne: Dal passato...al presente...al futuro” in occasione della Giornata internazionale della donna. L’appuntamento sarà dalle 16.30 alle 17.30 presso la sala polivalente, sul solettone sud, in via Cristoforo Colombo a Vallecrosia.

Per l’occasione interverranno il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali di Vallecrosia Marilena Piardi, il presidente dell’associazione Le cinque torri Maria Carla Aprosio e il presidente dell’associazione Bethel Odv Sara Bonaccorso che porteranno i loro saluti. I relatori, invece, saranno Ernesto Fresca Fantoni e Rino Aliquò, rispettivamente presidente e segretario dell’Associazione nazionale carabinieri sezione M.O.V.M. Antonio Fois di Ventimiglia, la psicologa Maria Luisa Serra e il presidente dell’associazione Alziamo i toni Odv Enrico Amalberti.

Alla conclusione dell’evento, che ha il patrocinio del comune di Vallecrosia-Assessorato ai Servizi Sociali e alla Cultura, verrà consegnato un omaggio floreale.