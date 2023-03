Sanremo: dal lunedì prossimo al 5 giugno una rassegna di film in lingua originale al Tabarin

Dal prossimo 13 marzo e fino al 5 giugno, il Cinema Tabarin di Sanremo ospiterà una nuova rassegna di film in lingua straniera. Si alterneranno, nel giorno del lunedì dalle 16, film in lingua originale inglese e film in lingua originale francese con sottotitoli in italiano.

Come di consueto verrà riservata alle scuole e ai membri dell’associazione ‘Sidef’ un’ iniziativa, nata qualche anno fa, per agevolare le iniziative culturali. Tutti gli studenti e gli associati avranno la possibilità di assistere alle proiezioni dei film in lingua originale in programmazione a 5 euro anziché 8.

La promozione è riservata agli studenti, ai professori e agli associati che si presenteranno con il tesserino scolastico o dell’associazione. In alternativa, chi lo desiderasse, avrà la possibilità di acquistare un abbonamento di 5 ingressi al prezzo di 5 euro per un totale di 25. Film di apertura ‘Empire Of Light’, regia di S. Mendes.