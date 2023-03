Bordighera: i divieti di sosta e di transito in occasione della Fiera delle Anime

In occasione della Fiera delle Anime, domenica 19 marzo dalle 5 alle 19.30 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto i partecipanti: sull’intero piazzale Otto Luoghi e sulla Spianata del Capo; in via al Capo, in via Garnier su ambo i lati dal civico 2 al civico 22 e nel tratto di strada tra il piazzale Otto Luoghi e la Casa Comunale.

Sarà inoltre istituito un senso unico con il percorso via Circonvallazione, via al Capo, spianata del Capo, via Francesco Rossi.​