Raccolta differenziata dei rifiuti: al Port Hercule torna Monacocollecte (Foto)

Monacocollecte torna al Port Hercule di Monaco. La spianata ospita fino a domani, dalle 10 alle 19, la 2° edizione del villaggio solidale attorno alla raccolta differenziata dei rifiuti: MONACOLLECTE.

Questo evento, organizzato sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco e con il patrocinio di S.A.S. la Principessa Stéphanie di Monaco, permette di rispondere alle domande che tutti possono chiedersi: come differenziare i propri rifiuti in modo efficace? O buttare i rifiuti speciali? Come evitare lo spreco alimentare e meglio consumare?

Organizzato dalla Monegasque Sanitation Society (SMA), in collaborazione con il Dipartimento di Sviluppo Urbano del Governo del Principe e del Municipio di Monaco, MONACOLLECTE offre intrattenimento gratuito che piacerà a grandi e piccini: mostre e stand informativi intorno alla raccolta, smistamento, riciclaggio e lavorazione dei rifiuti.

Oltre ai classici contenitori per la raccolta differenziata e contenitori per rifiuti speciali installate sul porto, le associazioni di beneficenza presenti nel villaggio presenteranno come agire e raccogliere ciò che può essere riutilizzato (vestiti, giocattoli, libri, ecc.).

Il villaggio solidale MONACOLLECTE è stato inaugurato oggi alla presenza di S.A.S. il principe Alberto II, di Céline Caron-Dagioni, consigliere-ministro del Governo per le attrezzature, l'ambiente e l'urbanistica, di Georges Marsan, sindaco di Monaco, di Thomas Battaglione, amministratore delegato della società monegasca per l'elettricità e il gas (SMEG), e di Thierry Francart, amministratore delegato della SMA.